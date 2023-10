In Thannhausen wird etwas gegen die Vereinsamung von Senioren getan

Die Seniorengemeinschaft Thannhausen engagiert sich seit 50 Jahren für ältere Mitbürger und Mitbürgerinnen. Jetzt wurde gefeiert.

Seit 50 Jahren engagiert sich die Seniorengemeinschaft Thannhausen dafür, dass ältere Mitbürger und Mitbürgerinnen nicht vereinsamen. Das war die eine gute Botschaft bei der Jubiläumsfeier im Saal des Pfarrheims. Die andere gute Botschaft: Die Seniorengemeinschaft hat eine neue, hoch motivierte Vorstandschaft, die nicht nur die Jubiläumsfeier perfekt organisierte, sondern zugleich ein gehaltvolles und attraktives Jahresprogramm 2024 vorlegte.

Die Mischung aus Kontinuität und Erneuerung müsse stimmen, erklärte die Vorsitzende Michaela Smetana-Jack im Gespräch. Das heiße, der neue Vorstand orientiere sich an dem, was sich in den letzten Jahrzehnten bewährt habe: monatliche Zusammenkünfte, Aktionen, die sich an die jahreszeitlichen Gegebenheiten und die kirchlichen Feste anlehnten, eine Mischung aus Geselligkeit, Information und Lebenshilfe, Ausflüge. Ihr sei es aber wichtig, meinte Michaela Smetana-Jack, stets ein offenes Ohr für alle zu haben, hellhörig zu sein für sich wandelnde Bedürfnisse der Seniorinnen und Senioren. Programm und Aktionen sollten nicht nur für die Zielgruppe, sondern mit der Zielgruppe entwickelt und gestaltet werden.

Die 2022 neu formierte Vorstandschaft der Seniorengemeinschaft Thannhausen organisierte den Jubiläumsfestakt perfekt: (von links) Helga Reili, Elisabeth Leopold (beide Beisitzer), Erna Schuler (Schatzmeisterin), Michaela Smetana-Jack (1. Vorsitzende), Maria Lindenmayr (2. Vorsitzende), Edith Ostertag (Schriftführerin). Foto: Dr. Heinrich Lindenmayr

Die Jubiläumsfeier war sehr gut besucht, die Stimmung heiter. Zu spüren war, dass sich die über 100 Teilnehmer aus vielen früheren Veranstaltungen gut kennen und sich etwas zu sagen haben. Das Vorstandsteam erwies sich als bestens eingespielt. Hannes Schabenberger sorgte mit dem Akkordeon, mit Gedichten und Geschichten für Unterhaltung. Finanziell unterstützt wurde der Festakt von den beiden örtlichen Banken und der Postbräu Thannhausen.

Ältere brauchen Orte des Lebens

Stadtpfarrer Florian Bach betonte in seinem Grußwort, der Mensch und insbesondere der ältere Mensch brauche Orte des Lebens und der Hoffnung. Die Welt selbst sei problematisch genug, da müsste es im Gegenzug Orte und Begegnungen geben, die für Ausgleich sorgten. Als eine solche Oase für das Leben und die Hoffnung biete sich die Seniorengemeinschaft Thannhausen an. Bürgermeister Alois Held meinte, er sei außerordentlich froh darüber, dass die Seniorengemeinschaft kontinuierlich einen wichtigen Beitrag dazu leiste, die Qualität des Lebens und Zusammenlebens in der Stadt zu verbessern. Gerade in einer Gesellschaft, die immer älter werde, sei der Beitrag zur Integration der älteren Mitbürger unverzichtbar.

Festredner Dr. Heinrich Lindenmayr meinte, er sei beim Sichten der Unterlagen der Seniorengemeinschaft aus dem Staunen über das Geleistete nicht mehr herausgekommen. Jahr für Jahr wäre ein abwechslungsreiches Programm geboten worden. Allein die Organisation der vielen Fahrten sei eine Leistung, die Respekt, Anerkennung und Dank verdiene. Den Vorstandsteams sei es fortwährend gelungen, frische und zeitgemäße Akzente zu setzen. Geleitet hatten die Seniorengemeinschaft nach der Gründung Werner Polster und Hilde Hug, dann Adolf Sailer, Peter Leichs und Lorenz Schubaur (1976 bis 1994), Maria Rugel und Johann Miller (1994 bis 2010), anschließend Elisabeth Kirschenhofer und Gertraud Rugel (2010 bis 2022).

Das Engagement gegen die Einsamkeit werde in der Zukunft noch wichtiger, denn die Zahl der 80- bis 90-Jährigen werde sich bis zum Jahr 2050 verdoppeln, erklärte Lindenmayr. Erschreckend sei, dass laut Statistiken jeder vierte alte Mensch in Deutschland nur einmal im Monat Besuch bekomme von Freunden oder Bekannten. Viele Menschen hätten gar keinen Kontakt mehr nach außen. Was Experten heute daher forderten, nämlich die Vereinsamung im Alter zu bekämpfen und die älteren Mitbürger wieder in Mitte zurückzuholen, das habe sich die Seniorengemeinschaft Thannhausen schon vor einem halben Jahrhundert auf die Fahnen geschrieben und in vorbildlicher Weise umgesetzt, resümierte Lindenmayr. (hli)