Jahrelang fielen im Thannhauser Rathaus Brandschutzmängel nicht auf

Plus Nach 13 Jahren stellt man fest, dass falsche Feuerschutztüren ins neue Rathaus Thannhausen eingebaut worden sind. Warum vielleicht keine Nachbesserung notwendig ist.

Vorstellen konnte man sich zunächst wenig unter einem Punkt der jüngsten Bauausschusssitzung der Stadt Thannhausen. Sollte etwa ein Verwaltungsgebäude neu gebaut werden? Doch es geht um Details eines Verwaltungsgebäudes, nämlich des neuen Rathauses, das auch der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Thannhausen als Amtssitz dient.

Tagesordnungspunkt 6 der öffentlichen Sitzung hieß: "Verwaltungsgemeinschaft Thannhausen - Änderungsantrag zu einem genehmigten Verfahren - Neubau eines Verwaltungsgebäudes". Hinter der sperrigen Formulierung versteckte sich die Tatsache, dass im Rahmen des Neubaus des Thannhauser Rathauses drei Türen eingebaut worden sind, die nicht den Auflagen aus der Baugenehmigung beziehungsweise den Eintragungen des Brandschutznachweises aus dem Jahre 2010 entsprechen. Also wurde nun ein Änderungsantrag, eine sogenannte Tektur, zum bestehenden genehmigten alten Bauantrag notwendig, der die eingebauten Tüten dann zulassen würde. Sie befinden sich im Treppenraum Nord des Gebäudes am Übergang zu den Fluren im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss sowie im Treppenraum West im Dachgeschoss ins Freie zu einem Gitterrostpodest. Im Erd- und ersten Obergeschoss sind Rauchschutztüren verbaut, doch es sollten eigentlich Feuerschutztüren sein, die feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend wären. Solch eine Türe sollte auch im Dachgeschoss eingebaut sein, jedoch ist eine nur feuerhemmende, selbstschließende Türe eingebaut. Bei der Bauabnahme hatte man dies offenbar nicht bemerkt. Müsste man nun alles ändern, wären auf jeden Fall Kosten im fünfstelligen Bereich fällig für die Baumaßnahme.