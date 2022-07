Mit 14 Jahren Pilot: Auf dem Flugplatz in Thannhausen geht es hoch hinaus

Drei junge Flugschülerinnen und -schüler des Mittelschwäbischen Luftsportvereins erzählen von ihrem ersten Alleinflug und geben Einblicke in ein besonderes Hobby.

Der Traum vom Fliegen. Er bleibt für viele ein Leben lang wirklich nur ein Traum – doch für Tim Schmidtlein, Ferdinand Dehling und Isabel Schmidt ist er kürzlich wahr geworden. Nur das Rauschen des Windes, eingereiht in eine Flugkurve mit den Vögeln und der Blick auf Wiesen, Felder und Dörfer.