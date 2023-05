Jugendlicher stürzt in Thannhausen mit dem Mofa

Verletzt worden ist ein Jugendlicher nach einem Sturz von seinem Mofa in Thannhausen. In ihrem Bericht nennt die Polizei den Grund für den Sturz.

Einen Mofaunfall meldet die Polizei aus Thannhausen. Laut ihrem Bericht war am Freitagabend ein 15-Jähriger mit seinem Mofa auf Höhe der Mittelschule unterwegs. Aufgrund eines Fahrfehlers und ohne fremde Einwirkung, so die Polizei, stürzte der Junge. Dabei zog er sich Schürfwunden zu und kam mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Am Mofa entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 250 Euro. (AZ)