Junge Künstler unterwegs in digitalen Welten

„Echt digital“ – so lautete das Motto 2025. Digitale Bildung, so Geschäftsstellenleiter Markus Tschanter von der Raiffeisenbank Thannhausen in seiner Ansprache vor den Schulsiegern, spiele eine entscheidende Rolle in unserer Gesellschaft. Gerade junge Menschen seien früh vertraut mit diesen Technologien. Der Vormarsch der künstlichen Intelligenz sei dabei nur die jüngste Entwicklung. Welche positiven Auswirkungen hat deren Einsatz auf unsere Gesellschaft und welche Gefahren drohen dadurch? Mit diesen Fragen beschäftigten sich im Geschäftsgebiet der Raiffeisenbank Thannhausen über tausend Schülerinnen und Schüler, allein an der Christoph-von-Schmid-Schule wurden im Rahmen des Kunstunterrichts 260 Arbeiten eingereicht. Eine Fachjury, bestehend aus acht Lehrkräften der beteiligten Schulen, ermittelte die Sieger auf Ortsebene. Nach einer Ausstellung in der Raiffeisenbank wurden die Werke inzwischen zum Landesentscheid nach München weitergeleitet.

Und damit zum wichtigsten Teil der Veranstaltung, der Preisverleihung: Die Siegerin in den 5. und 6. Klassen ist Lisa Höfer mit ihrem Bild „Die Ablenkung“. Bei den 7. bis 9. Klassen überzeugte Amelie Henle die Jury mit ihrer Arbeit „Virtuelle Dimensionen“. Sie erhielten ebenso wie die Zweit- und Drittplatzierten eine Urkunde und ein Präsent als Anerkennung für ihre Teilnahme. Markus Tschanter bedankte sich am Ende sehr herzlich bei Direktor Frank Decke und ganz besonders bei den Kunstpädagogen Heike Lenz und Peter Herz für ihr großes Engagement. Zugleich lud er dazu ein, sich auch am kommenden Wettbewerb wieder zu beteiligen. Er startet bereits im Oktober 2025 und das Motto wird dann lauten: „Meer entdecken“.

