Thannhausen

13:56 Uhr

Jungen Autofahrer in Thannhausen unter Drogen erwischt

Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstag in Thannhausen stellten Polizisten fest, dass ein 23-jähriger Autofahrer wohl Drogen konsumiert hatte.

Frühmorgens kontrollierten Polizeibeamte aus Krumbach einen jungen Mann in seinem Auto in Thannhausen. Was ein Test zutage brachte.

Erwischt haben Polizeibeamte am Dienstagmorgen einen jungen Autofahrer, der unter Drogeneinfluss stand. Wie die Polizei berichtet, kontrollierten gegen 7.55 Uhr Beamte der Polizeiinspektion Krumbach einen 23-jährigen Pkw-Fahrer in der Bürgermeister-Raab-Straße. Bei ihm stellte die Streife drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest verlief positiv. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an und der Mann durfte nicht mehr weiterfahren. Wenn sich das Ergebnis des Vortests bestätigt, erwartet den 23-Jährigen eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige mit Bußgeld sowie ein Fahrverbot. (AZ)

