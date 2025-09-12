Juniorpilotenschein - Ferienprogramm am Flugplatz Thannhausen

Wer in diesem Jahr beim Ferienprogramm des MLV Thannhausen mitmachen wollte, musste schnell sein: Bereits nach einer Woche waren alle Plätze für den beliebten „Juniorpilotenschein“ vergeben. Segelfluglehrer Thomas Kraus durfte insgesamt 20 Kinder im Alter zwischen fünf und 14 Jahren am Flugplatz Thannhausen begrüßen. Als erstes ging es für die jungen Teilnehmer in die vereinseigene Flugzeughalle. Dort konnten die Kinder eine Vielzahl von Luftfahrzeugen aus nächster Nähe bestaunen – vom Doppeldecker, über Segel-, Ultraleicht- und Motorflugzeug, bis hin zum Helikopter. Besonders spannend: Die unterschiedlichen Materialien, aus denen die Flugzeuge bestehen – von Metall über moderne Verbundwerkstoffe bis zu Holz und sogar Baumwolle. Danach durften die Kinder selbst aktiv werden und sich im Flugzeugbau mit Holz versuchen: Mit etwas Hilfe entstanden im Nu Gleiter aus Balsaholz. Für das Ausschneiden und Verkleben der Einzelteile war etwas Geschick gefragt, doch am Ende konnten alle Kinder stolz ihre selbstgebauten Flugmodelle ausprobieren. Ein weiteres Highlight: Parallel zum Bastelprogramm konnten die Kinder bei Rundflügen mit Ultraleicht-, Motor- und Segelflugzeug selbst in die Luft gehen. Einige von ihnen konnten sogar ihr eigenes Zuhause aus der Luft entdecken. Dank des ausgezeichneten Wetters und guter Thermik waren im doppelsitzigen Segelflugzeug besonders lange Flüge möglich – ein unvergessliches Erlebnis für alle Beteiligten. Der MLV Thannhausen zeigt mit dem erfolgreichen Ferienprogramm einmal mehr, wie spannend und vielfältig die Welt des Fliegens sein kann – und weckt dabei vielleicht schon heute das Interesse an der Fliegerei von morgen, denn bereits mit 14 Jahren kann eine Segelflugausbildung begonnen werden.

