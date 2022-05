Keilerei unter drei Männern in Thannhausen

Schläge und Fußtritte hagelte es am Mittwochabend in einer Thannhauser Kleingartenanlage. Ein Mann hatte dabei gegen zwei andere das Nachsehen. Wer hat etwas beobachtet?





Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei in Thannhausen. Wie nachträglich erst bekannt wurde, so die Polizei, ist es am Mittwoch vor Christi Himmelfahrt gegen 22.30 Uhr in einer Kleingartenanlage in der Mindelheimer Straße in Thannhausen zu einem Streit unter drei Männern gekommen, in dessen Verlauf die zwei 31- und 39-jährigen Täter einen 31-Jährigen gemeinsam mit Fußtritten und Faustschlägen leicht verletzten. Näheres zum Tathergang ist noch nicht bekannt. Mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/9050 zu wenden. (AZ)