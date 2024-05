Thannhausen

Kein Freibad mehr: "Thannhauser Badeplatz" soll Mitte Juni öffnen

Die Maßnahmen für den Badeplatz Thannhausen in der Nachfolge des Naturfreibads Thannhausen sind in der Umsetzung.

Plus Der Stadtrat Thannhausen beschließt umfassende Veränderungen und ein Sicherheitskonzept zur Wiedereröffnung des ehemaligen Naturfreibads. Was nun geplant ist.

Von Heinrich Lindenmayr

Einen letzten formellen Akt vollzog der Stadtrat Thannhausen in seiner jüngsten Sitzung, um ein neues Kapitel in der fast 45-jährigen Geschichte des Naturfreibads Thannhausen aufschlagen zu können. Die Räte beschlossen einstimmig die Satzung, welche die bislang geltenden Regelungen zur Benutzung des Freibads an der Edelstetter Straße sowie die Freibad-Gebührenordnung außer Kraft setzt. Wie berichtet, soll es künftig statt eines Freibads nur noch einen „Badeplatz Thannhausen“ geben.

Sommer 2024: Baden in Thannhausen unter neuen Bedingungen

Baden soll dort für die Bevölkerung wieder möglich sein in diesem Sommer, aber zu ganz neuen Bedingungen. Ursache für diese grundlegende Veränderung ist der Fachkräftemangel in Verbindung mit einem gewachsenen Sicherheitsbedürfnis in der Bevölkerung. Ohne Erfolg hatte die Stadt bereits im Jahr 2022 nach geeignetem Fachpersonal gesucht, um einen gesicherten Badebetrieb gewährleisten zu können. Damals beschloss der Stadtrat eine begrenzte Nutzung des Bads auf eigene Gefahr. Im vergangenen Jahr blieb das Bad ganz geschlossen, was einige Irritationen in der Bevölkerung auslöste.

