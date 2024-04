Keine Aufbruchspuren: Dokumente aus Auto gestohlen

Ein Unbekannter stiehlt in Thannhausen Dokumente aus einem wohl abgesperrten Auto. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

In der Zeit von Dienstag, 19.30 Uhr, bis Mittwoch, 5.15 Uhr, sind aus einem Fahrzeug in Thannhausen mehrere Dokumente entwendet worden. Der Pkw stand laut Polizeibericht zur Tatzeit vor einem Anwesen in der Stadionstraße. Da am Auto keine Aufbruchspuren zu finden waren, geht die Polizei davon aus, dass dieser dort unversperrt abgestellt worden ist. Der genauen Schaden wird noch ermittelt. Zeugen, die Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Rufnummer 08282/9050 melden. (AZ)