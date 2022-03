Krippenplätze werden in Thannhausen stark nachgefragt

Plus Der Thannhauser Stadtrat billigt den Haushaltsplan der Kita Löwenzahn. Wie viel Geld die Eltern dort ab September für die Kinderbetreuung ausgeben müssen.

Vom Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes als Träger der Einrichtung ist dem Thannhauser Stadtrat der Haushaltsplan für das Jahr 2022 für die Kindertagesstätte "Löwenzahn" vorgelegt worden. Sie ist neben den Kindertagesstätten „Arche Noah“ (evangelisch) und „St. Vinzenz“ (katholisch) Thannhausens dritte Kindertagesstätte. Sie wurde erst 2021 in Betrieb genommen, aber wegen der Corona-Pandemie konnte noch keine offizielle Einweihungsfeier stattfinden.