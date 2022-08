Thannhausen

14:42 Uhr

Kleintransportfahrer baut Ausparkunfall in Thannhausen

Ein 22-Jähriger hat beim Ausparken mit seinem Kleintransporter am späten Sonntagnachmittag in Thannhausen zwei Krads beschädigt. Als er rückwärts aus der Parklücke ausparken wollte, übersah er ein Krad, das hinter ihm geparkt war und schob es gegen ein anderes Krad. Beide Kräder fielen um und es entstand laut Polizei ein Schaden von ungefähr 1500 Euro. Das Auto wurde nur leicht im Heckbereich zerkratzt. (AZ)

