Körperverletzung: Mann wird in Thannhausen verletzt

Ein 23-Jähriger wird am Dienstagabend in Thannhausen verletzt. Der Angreifer flüchtet, kann aber von der Polizei ermittelt werden.

Einen Polizeieinsatz wegen einer Körperverletzung gab es in Thannhausen am Dienstagabend. Wie die Polizei der Redaktion auf Nachfrage berichtete, nahm eine Polizeistreife auf, dass ein 23-jähriger Mann kurz vor 20 Uhr geschlagen worden war auf dem Parkplatz der Raiffeisenbank. Er sei dabei leicht verletzt worden, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten. Der Aggressor hatte sich beim Eintreffen der Polizisten bereits vom Tatort entfernt. Der Name des 39-Jährigen sei aber bekannt. Die Polizei ermittelt weiter.

Etwa zur gleichen Zeit ging ein Anruf bei der Polizei ein, dass sehr viele Jugendliche mit Rollern wild umherfahren würden im Bereich Rewe, Rathaus, Raiffeisenbank. Jedoch seien bei Nachschau durch die Polizei keine solchen Fahrten mehr festzustellen gewesen, so der Polizeisprecher. (adö)