Kontinuität für eine alteingesessene Thannhauser Anwaltskanzlei

Sie setzen die Tradition der seit 1992 bestehenden Anwaltskanzlei von Reinhard Metzger in Thannhausen fort: Susanne Wohlhöfler (links) und Julia Dümmler.

Plus Die Rechtsanwältinnen Julia Dümmler und Susanne Wohlhöfler wagen in Thannhausen den Schritt in die Selbstständigkeit.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Die Waage der Gerechtigkeit ziert das Kanzleischild und die Visitenkarten der Geschäftsführerinnen Julia Dümmler und Susanne Wohlhöfler. Die beiden Rechtsanwältinnen übernahmen zu Jahresbeginn die Anwaltskanzlei von Reinhard Metzger in Thannhausen. Seit 1992 gibt es diese Kanzlei, seit 1999 ist sie in der Postgasse situiert.

Tradition, Kontinuität und etwas Grundsolides strahlen die Räumlichkeiten aus. In dieser Kanzlei, so empfindet es der Besucher, hat alles seine Ordnung, seinen gewohnten Platz, der sich bewährt hat. Für Julia Dümmler sind die Örtlichkeiten ohnehin vertraut. Sie war als Anwältin hier bereits von 2005 bis 2013 tätig. Die Vertrautheit mit dem Ort und den Aufgaben wirkte für Julia Dümmler als starkes Motiv, sich der Herausforderung zu stellen, als Reinhard Metzger ihr die Kanzlei und den zugehörigen Mandantenstamm anbot.

