Die Flucht vor der Polizei endet für Verkehrsrowdy im Straßengraben

Mit seinem PS-starken Fahrzeug versucht ein 22-Jähriger in Thannhausen der Polizei zu entkommen. Doch er kommt nicht weit.

Mit seinem Pkw, der viel PS "unter der Haube" hatte, versuchte ein 22-Jähriger in Thannhausen vor einer Polizeistreife zu fliehen. Doch die regennasse Fahrbahn setzte seiner Flucht ein rasches Ende.

Sowohl im Stadtgebiet von Krumbach als auch in Thannhausen meldeten Freitagnacht mehrere Anwohner einen Verkehrsteilnehmer, der durch besonders rücksichtslose und gefährliche Fahrweise aufgefallen sei. Die Beschreibung des Fahrzeugs führte schließlich "zur Feststellung des Verkehrsteilnehmers in Thannhausen", wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt. Der 22-jährige Fahrer "des hochmotorisierten Pkw" versuchte sich dann laut Polizei "der Kontrolle zu entziehen".

Doch an diesem Abend waren die Straßen durch den Regen sehr rutschig. "Aufgrund der witterungsbedingten Fahrbahnnässe sowie der hohen Geschwindigkeit des Flüchtenden" endete die Fahrt bereits nach wenigen Metern im Straßengraben. Der Fahrer verblieb unverletzt, die Höhe des "ausschließlich entstandenen Eigenschadens" ist noch nicht abschließend bekannt.

Der Entzug des Führerscheins war gegen den Mann schon eingeleitet

Vor Ort stellte sich dann auch noch heraus, dass "der junge Verkehrsteilnehmer in der Vergangenheit bereits mehrfach negativ in Zusammenhang mit dem Straßenverkehr aufgefallen ist", erklärt die Krumbacher Polizei. Daher hatte die zuständige Fahrerlaubnisbehörde bereits den Entzug der Fahrerlaubnis eingeleitet. Den 22-Jährigen erwarten nun "empfindliche Strafverfahren aufgrund der rücksichtslosen Fahrweise, sowie dem Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis". (AZ)