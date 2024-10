Neuer Adventskalender: Jetzt heißt es wieder „Gewinnen und Gutes tun“

Gewinnen und Gutes tun: Unter diesem Motto brachte der Rotary-Club Schwäbischer Barockwinkel Thannhausen im Jahr 2015 erstmals seine Adventskalender-Aktion für den guten Zweck auf den Weg. Über die Jahre hinweg hat sich die Aktion zu einer beachtlichen Erfolgsgeschichte entwickelt. Jetzt gibt es eine Neuauflage dieser Aktion.

Der Rotary-Club Schwäbischer Barockwinkel Thannhausen, vertreten durch seinen Präsidenten Uwe Georg Fischer und dem Organisator des Kalenders Peter Vohle, stellte jetzt den „10. Rotarischen Adventskalender“ vor. „Die in den letzten Jahren realisierten Adventskalender haben so einen positiven Eindruck hinterlassen, dass es uns leichtfiel, diese großartige Aktion auch zum zehnten Mal zu wiederholen“, so Peter Vohle im Gespräch mit unserer Redaktion.

Vohle weiter: „Unter Beihilfe der heimischen Industrie, des Handels, der Gewerbetreibenden, der Banken und der Gastronomie haben wir 129 gesponserte Preise im Wert von über 7500 Euro in den 24 Kläppchen des Adventskalenders verteilen dürfen.“

Auch in diesem Jahr wird der Erlös von 2200 Adventskalendern wieder dem Kinderschutzbund Thannhausen, dem Kinder Hospiz Grönenbach und der Kartei der Not, dem Hilfswerk der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen, zufließen.

Wo der neue Adventskalender erhältlich ist

Jeder nummerierte Kalender kostet, wie Vohle berichtet sieben Euro. Die Kalender sind ab Samstag, 2. November in der „ Lesehexe“, dem Lottogeschäft Weiss, der Raiffeisenbank und Holzschnitzerei Haiß (alle in Thannhausen) zu erwerben. Ein „neuer Verteiler“ ist die Eierfärberei Beham in Ursberg. In Krumbach ist der Kalender in den Geschäften Profi-Bra und Wiedemann Moden zu erwerben.

Vom 1. bis 24. Dezember werden die täglich unter Aufsicht einer Notarin gezogenen Gewinnnummern in den Mittelschwäbischen Nachrichten sowie dem Internet unter www.schwaebischer-barockwinkel-thannhausen.rotary.de und in „Die Woche“ bekannt gegeben.

Gewinnen kann man nach Auskunft von Peter Vohle „Waren- und Verzehrgutscheine, Silbermünzen, Cabrio Wochenenden, einen Goldbarren und weitere interessante Preise.“ Vohle weiter: „Unser herzlicher Dank gilt allen Sponsoren und Freunden, die durch ihre großzügigen Spenden die 10. Auflage des Adventskalenders ermöglicht haben. Alle Sponsoren sind auf der Rückseite des Kalenders zu finden.“