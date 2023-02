Kundin schlägt Supermarktkassiererin ins Gesicht und tritt auf sie ein

In Thannhausen hat eine Kundin eines Supermarkts eine Mitarbeiterin auf dem Parkplatz angegriffen und ist dann geflohen. Die Polizei ermittelt.

Am frühen Montagabend ist es zwischen einer Kassiererin in einem Supermarkt in der Edmund-Zimmermann-Straße in Thannhausen und einer Kundin zunächst zu einer verbalen Streitigkeit gekommen, laut Polizei ausgehend von der Kundin. Als die Verkäuferin der früheren Bekanntschaft auf den Parkplatz folgte, schlug ihr diese ins Gesicht und trat ihr gegen den Oberkörper, wodurch die Geschädigte leicht verletzt wurde. Des Weiteren wurden dabei noch eine Brille und ein Kopfhörer beschädigt. Bis zum Eintreffen der Polizeistreife hatte sich die Täterin bereits vom Ort des Geschehens entfernt. Weitere Ermittlungen folgen noch. (AZ)