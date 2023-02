Lackschaden nach Unfallflucht in Thannhausen

Einen großen Schaden fand ein Autobesitzer vor, nachdem er einige Tage lang auf einem Supermarktparkplatz in Thannhausen seinen Wagen abgestellt hatte.

Im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Freitagnachmittag war ein schwarzer BMW auf dem Kundenparkplatz eines Supermarkts in der Bürgermeister-Raab-Straße in Thannhausen geparkt. Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er einen Kratzer am Heck seines Pkws fest, berichtet die Polizei. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Mögliche Zeugen der Ursache für den Schaden werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/9050 zu melden. (AZ)