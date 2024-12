Ladendiebstahl in einem Thannhauser Drogeriemarkt

In einem Drogeriemarkt in der Rudolf-Diesel-Straße in Thannhausen ereignete sich am Freitagabend, kurz vor 20 ein Ladendiebstahl. Eine 18-jährige Kundin bezahlte laut Bericht der Polizei an einer Selbstbedienungskasse mehrere Artikel. Weitere Waren im Wert von rund 25 Euro wurden offenbar nicht gescannt, was beim Verlassen des Geschäfts auffiel. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. (AZ)

