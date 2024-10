Lehrstellen- und Berufsinfomesse: Einblick in zahlreiche Berufsfelder

Die Mittelschule Thannhausen, die Realschule Thannhausen und das Ringeisen-Gymnasium Ursberg haben gemeinsam mit der Stadt Thannhausen zur achten Lehrstellen- und Berufsinformationsmesse eingeladen. In der Mittelschule Thannhausen präsentierten sich stolze 77 Aussteller mit einer Fülle an Möglichkeiten rund um Ausbildung, Schule und Studium. Die Messe hat das Ziel, Orientierungshilfe und Denkanstöße für all jene zu bieten, die auf der Suche nach ihrem beruflichen Weg sind. Gleichzeitig erhielten die Ausstellenden die Gelegenheit, potenzielle zukünftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenzulernen.

