Lkw-Fahrer beschädigt eine Tafel, Mast und Ampel in Thannhausen

Ein Lkw-Fahrer baut einen Unfall beim Wenden in Thannhausen - und fährt danach einfach weiter.

Ein Lkw-Fahrer hat in Thannhausen am Mittwochmorgen auf der Kreuzung der Christoph-von-Schmid-Straße eine Wegweisertafel, einen Mast und eine Ampel angefahren und beschädigt. Dabei hat er einen Schaden von 5000 Euro verursacht. Der 71-Jährige stand zuvor mit seinem Lkw auf der Bahnhofstraße und erkundigte sich nach dem Weg zu seiner Abladestelle in der Edmund-Zimmermann-Straße. Beim Wenden verursachte er den Unfall.

Der Lkw-Fahrer fährt nach dem Unfall weiter

Nachdem er den Schaden an der Kreuzung verursacht hatte, fuhr der Mann weiter zu seiner Abladestelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Zeuge teilte der Polizei das Kennzeichen mit. Die Beamten trafen ihn an der Abladestelle an. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrerflucht. (AZ)