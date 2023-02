Mann fährt unter Drogeneinfluss durch Thannhausen

Bei einer Kontrolle stellt die Polizei in Thannhausen beim Fahrer drogentypische Ausfälle fest. Er muss das Auto stehen lassen.

Am Mittwoch gegen acht Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Krumbach in der Edmund-Zimmermann-Straße in Thannhausen einen Pkw. Bei dem 20-jährigen Fahrer stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Eine Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden unterbanden die Beamten ebenfalls, teilte die Polizei mit. (AZ)