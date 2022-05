Mann fährt unter Drogeneinfluss und beleidigt Polizisten

Polizisten finden bei einem 22-jährigen Fahrer eine geringe Menge Betäubungsmittel.

Am Samstag, gegen 23.35 Uhr, stellte eine Streifenbesatzung in Thannhausen ein Elektrokleinstfahrzeug fest, welches der Fahrer ohne eine aktuelle Versicherungsplakette auf öffentlichen Verkehrsgrund nutzte. In der weiterführenden Kontrolle fanden die Beamten der Polizei Krumbach unter anderem eine geringe Menge Betäubungsmittel bei dem 22-jährigen Fahrer. Zudem war auch ein durchgeführter Drogentest positiv. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten die Betäubungsmittel sicher. Während der Sachverhaltsaufnahme beleidigte der 22-Jährige noch die Beamten, dies zieht ebenfalls eine Anzeige nach sich. (AZ)