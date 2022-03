Mann "leiht" Motorrad aus und verletzt sich schwer in Thannhausen

Wie ein Dumme-Jungen-Streich mutet die Tat in Thannhausen vom Mittwoch an, doch der Täter war viel älter. Alkohol spielt wohl eine große Rolle bei der Tat.

Er dachte wohl, er könnte Spaß haben, doch am Ende gab es schlimme Verletzungen für einen 53-jährigen Mann in Thannhausen: Die Polizei berichtet, dass am Mittwoch gegen 16.10 Uhr ein Motorradfahrer sein Fahrzeug auf dem Gelände einer Tankstelle in der Edelstetter Straße abgestellt hat.

Den Schlüssel des Motorrads legte er unter den Helm auf die Sitzbank. Ein 53-jähriger Mann, der sich in der Nähe aufgehalten hatte, nahm dann unberechtigt den Schlüssel an sich. Anschließend fuhr er mit dem Motorrad ohne Helm und Schutzausrüstung eine Runde auf dem Gelände. Während dieser Fahrt stürzte der Mann und wurde unter dem Motorrad eingeklemmt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die hinzugezogenen Polizisten fest, dass der 53-Jährige keinen Führerschein besitzt und deutlich alkoholisiert war. Sie ordneten daher eine Blutentnahme an.

Da es sich bei einem Tankstellengelände um sogenannten „tatsächlich öffentlichen Verkehrsgrund“ handelt, kommen sämtliche Strafvorschriften zur Anwendung. Der Mann kam mit Verletzungen an Kopf und Oberkörper mit dem Rettungswagen zur Behandlung in die Klinik nach Günzburg. Obendrein erwartet ihn nun ein Strafverfahren, so die Polizei. (AZ)