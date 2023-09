Mann mit Kapuze versucht einzubrechen

Am Holz einer Eingangstüre gibt es Absplitterungen. Die Polizei bittet nach einem Vorfall in Thannhausen um Hinweise.

Am frühen Freitagmorgen, kurz nach 5 Uhr, wurde durch einen Anwohner der Augsburger Straße in Thannhausen eine verdächtige Person auf seinem Anwesen bemerkt, da der Bewegungsmelder in seinem Hof anging. Beim Blick durch die Haustüre sah er noch eine männliche, dunkel gekleidete Person mit ins Gesicht gezogener Kapuze wegrennen. Nach Überprüfung der Garage stellte er laut Bericht der Polizei Hebelspuren und Absplitterungen am Holz der Eingangstüre zur Garage fest. Zeugen, die eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach, Tel. 08282/905-0, zu melden. (AZ)