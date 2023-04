Mann mit unversichertem E-Scooter unterwegs

Einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz hat sich ein Mann in Thannhausen zuschulden kommen lassen. Wie die Polizei ihn erwischte.

Am Montagvormittag hat eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Krumbach in der Schreieggstraße in Thannhausen eine Verkehrskontrolle bei einem E-Scooter-Fahrer durchgeführt. Im Zuge der Kontrolle fiel den Polizisten auf, dass am E-Scooter noch ein veraltetes Versicherungskennzeichen angebracht war. Da für den E-Scooters kein aktueller Versicherungsschutz bestand, unterbanden die Polizeibeamten die Weiterfahrt. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige, so die Polizei in ihrem Bericht. (AZ)