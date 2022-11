Mann wird in Thannhausen von Hund gebissen und muss operiert werden

Ein Mann ist mit seinem Hund in Thannhausen spazieren. Weil dieser nicht angeleint ist, attackiert er einen anderen Hund und verletzt dessen Besitzer.

In Thannhausen hat ein Hund einem Mann am Montagabend in den Finger gebissen. Weil er dabei laut Polizei mittelschwer verletzt wurde, musste er operiert werden. Der Hund und sein Besitzer waren in der Sudetenlandstraße unterwegs, als der nicht angeleinte Hund in einen Hofraum sprang und einen anderen Hund attackierte. Als der Besitzer des angegriffenen Hundes beide Tiere trennen wollte, biss der Hund ihm in den Finger. Gegen den Halter des nicht angeleinten Hundes ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung. (AZ)