Thannhausen

13:00 Uhr

Zwei Verletzte: In Thannhausen brennt ein Einfamilienhaus

In der Thannhauser Schlesierstraße geriet am Sonntagvormittag ein Einfamilienhaus in Brand.

Plus Zwei Personen werden bei einem Feuer in der Thannhauser Schlesiertraße verletzt. Offenbar geriet ein Christbaum in Brand.

Ein Einfamilienhaus in der Thannhauser Schlesierstraße ist am Sonntagvormittag in Brand geraten. Wie der Thannhauser Feuerwehrkommandant Karl-Heinz Pfitzmayr auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt, hat sich offenbar im Wohnzimmer des Hauses ein Christbaum aus bislang ungeklärter Ursache entzündet. Ein Bewohner wurde durch eine zerstörte Scheibe erheblich verletzt, es bestehe aber keine Lebensgefahr. Laut Kommandant Pfitzmayr hatte die Thannhauser Wehr den Brand relativ rasch unter Kontrolle.

