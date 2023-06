Thannhausen

17:46 Uhr

Mehrfamilienhaus schafft neuen Wohnraum in Thannhausen

Die Wiese links im Bild beherbergt die letzten zwei Baugrundstücke am Buchenweg in Thannhausen. Dort sollen in einem Wohnblock zwei Mehrfamilienhäuser entstehen.

Plus Wohnraum für Mieterinnen und Mieter ist sehr gefragt in ganz Mittelschwaben aber auch in Thannhausen. 18 neue Wohnungen sollen hier entstehen.

Von Annegret Döring Artikel anhören Shape

Thannhausen wächst stetig, weshalb Wohnraum in der Mindelstadt sehr gefragt ist. Den Druck auf dem Wohnungsmarkt kurzfristig etwas herausnehmen könnte ein Neubauprojekt, das im Buchenweg auf zwei unbebauten Grundstücken realisiert werden soll. Es wurde in der jüngsten Bauausschusssitzung vorgestellt und beraten.

18 neue Wohnungen sollen zwei Mehrfamilienhäuser beherbergen, die als Wohnblock zusammengebaut werden sollen. Bauherr ist eine Stiftung mit Bezug zu Thannhausen. Ähnliche Blockbebauungen sind bereits in der Umgebung im Birkenweg, der Rosenstraße und der Straße Am Margaretenbrünnele gegenüber dem Baugrundstück vorhanden. Der Baugrund umfasst die beiden letzten freien Plätze in dem Gebiet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen