Thannhausen

vor 17 Min.

Mit 50 Jahren "infizierte" sich Peter Vohle mit dem Golf-Fieber

Plus Der Thannhauser Peter Vohle spricht darüber, wie sich Golf für ihn zu einer besonderen Leidenschaft entwickelt hat. Aktiv ist er auch für Kinder mit Behinderung.

Von Elisabeth Schmid Artikel anhören Shape

Wir sind gerade mittendrin in Ferien und Urlaub. Selbstredend stellt sich da der Gedanke ein: "Einfach mal faulenzen!" Aber traut man sich das heute überhaupt noch in dieser so getriebenen Zeit? Andererseits: Sollten wir uns das nicht einfach öfter einmal "trauen"? Auch, weil wir in der Ruhe Energie und Zuversicht für Kommendes finden? In unserer aktuellen Sommerserie "Lob der Faulheit" sprechen wir mit Persönlichkeiten aus der Region, wie sie es mit dem Faulenzen halten. Diesmal spricht der Thannhäuser Peter Vohle darüber, wie er sich gut entspannen kann. Dabei spielt ein kleiner Ball eine ganz wichtige Rolle.

So richtig faulenzen, das war eigentlich nie ein Thema für den Rotarier Peter Vohle. 2011 war er Mitbegründer des Rotary-Clubs Schwäbischer Barockwinkel Thannhausen. Die Adventskalender-Aktion ist quasi sein Baby. Bei dieser seit 2015 laufenden Aktion werden Jahr für Jahr verschiedene Hilfsorganisationen mit Spenden bedacht. Dazu gehört auch die Kartei der Not, das Hilfswerk unserer Zeitung.

