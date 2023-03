Mit E-Scooter ohne gültiges Versicherungskennzeichen unterwegs

Ein 15-Jähriger ist mit dem E-Scooter in Thannhausen mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen unterwegs. Die Polizei weist auf eine neue Regelung hin.

Im Rahmen der Verkehrsüberwachung ist der Polizei am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr in der Fritz-Kieninger-Straße in Thannhausen ein E-Scooter-Fahrer aufgefallen, der ohne gültiges Versicherungskennzeichen unterwegs war. Der 15-Jährige hatte laut Polizeibericht noch ein Versicherungskennzeichen für das Jahr „2021“ angebracht.

Die Polizeiinspektion Krumbach weist in diesem Zusammenhang auf das neue Versicherungsjahr 2023 hin. Am 1. März mussten die Kennzeichen für Mofas, Mopeds und E-Scooter gewechselt werden. Die neuen Kennzeichen haben eine schwarze Farbe. Nur damit besteht Versicherungsschutz. Wer mit dem alten Kennzeichen unterwegs ist, fährt ohne Versicherungsschutz und macht sich strafbar. (AZ)