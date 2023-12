Mit einem Tempo von fast 100 durch Thannhausen gerast

17-jährige Fahrerin rast mit Tempo 100 durch Thannhausen und wird von einer Polizeistreife gestellt. Was die Fahrerin nun erwartet.

Einer Polizeistreife fiel am Donnerstag, gegen 19.25 Uhr in der Thannhauser Edmund-Zimmermann-Straße ein Leichtkraftrad auf, das augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Der Streife gelang es kaum, bei der Nachfahrt auf das Zweirad, das in Richtung Balzhausen unterwegs war, aufzuschließen. Vor der Ortsdurchfahrt von Burg kam die Streife dem Fahrzeug näher und fuhr in einem gleichbleibenden Abstand hinterher. In der Ortsmitte von Balzhausen hielten die Beamten die 17-jährige Lenkerin an und unterzogen sie einer Verkehrskontrolle. Sie werfen der Jugendlichen vor, innerorts mit einer Geschwindigkeit, abzüglich der Toleranzen, von fast 100 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen zu sein. Sie erwartet nun eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige mit Fahrverbot. (AZ)