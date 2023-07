Mit knapp zwei Promille im Auto in Thannhausen unterwegs

Die Polizeistreife kontrolliert einen Autofahrer in der Bürgermeister-Raab-Straße. Der Mann muss mit zur Polizeiinspektion.

Die Polizei Krumbach hat am Montag gegen 9.30 Uhr eine Mitteilung über einen Mann erhalten, der betrunken mit seinem Pkw fahren würde. Beamte fanden den 42-Jährigen in der Bürgermeister-Raab-Straße in Thannhausen auf. Bei anschließender Kontrolle nahmen die Polizisten starken Alkoholgeruch wahr. Der folgende Atemalkoholtest ergab laut Bericht einen vorläufigen Wert von knapp zwei Promille. Im Anschluss brachten die Beamten den Mann zur Polizeiinspektion, stellten seinen Fahrzeugschlüssel und seinen Führerschein sicher. (AZ)