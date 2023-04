Thannhausen

Mit knapp zwei Promille nachts durch Thannhausen geradelt

Die Polizei Krumbach zog einen betrunkenen Radfahrer an Karfreitag aus dem Verkehr.

Weil er ohne Licht am Karfreitag nachts auf dem Fahrrad in Thannhausen unterwegs war, wurde ein Mann von der Polizei kontrolliert. Was das für Folgen für ihn hat.

In der frühen Freitagnacht fuhr ein 36-Jähriger mit einem unbeleuchteten Fahrrad durch Thannhausen und wurde daraufhin von der Polizei einer Kontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer unter "erheblichem Alkoholeinfluss", so die Polizei, stand. Aufgrund der Höhe des Atemalkoholwerts von knapp zwei Promille wurde eine Blutentnahme veranlasst. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)

