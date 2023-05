Thannhausen

12:30 Uhr

Mitreißende Bühnenshow voller Dynamik und Spielfreude mit Fun & Brass

Plus Die beliebte Big Band Fun & Brass sorgt mit einem abwechslungsreichen Konzertprogramm für Begeisterung in der Mittelschule in Thannhausen. Was es zu hören gab.

Von Thomas Niedermair

Wirkungs- und eindrucksvoll gestaltete die bekannte Big Band Fun & Brass ihren ersten großen Live-Auftritt nach jahrelanger, pandemiebedingter Zwangspause. Beim ersten von drei Konzerten in der ausverkauften Turnhalle der Mittelschule Thannhausen demonstrierte das Ensemble unter der souveränen Leitung von Konstantin Eheim in überzeugender Manier, dass es nichts von seinen Qualitäten eingebüßt hat. Perfektes Zusammenspiel der spürbar hoch motivierten Bandmitglieder und energiegeladene Vokal- und Instrumental-Solo-Einlagen garantierten den 600 Besuchern beste Unterhaltung und eine kurzweilige Bühnenshow.

Mit dem Intro der Filmmusik aus der Krimi-Parodie "Die nackte Kanone" eröffneten die 50 Musici der im Herbst 2001 in Krumbach gegründeten Formation den abwechslungsreichen Konzertabend. Im Anschluss legten sie sich mächtig ins Zeug, um den von Sabine Turek (Raiffeisenbank Schwaben Mitte) in ihrer Begrüßung beschworenen "Zauber der Musik, den man nie vergisst" hörenswert zu vermitteln. Dass die Magie der dargebotenen Songs und Instrumentalnummern sich zudem auch optisch aufs Publikum übertrug, war einer ausgeklügelten Lichttechnik zu verdanken, nicht zuletzt aber beeindruckenden Gesangsauftritten. Zu letzteren trugen diesmal neben Solo- und Chorsängerinnen auch die Tänzerinnen der Burgauer Showtanzgruppe Victory durch Anmut, Energie, Ausdauer und flotte Kostümwechsel bereichernd bei. Moderatorin Caro führte charmant durchs Programm und bot Informationen zu den einzelnen Stücken.

