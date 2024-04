Mopedfahrer unter Drogeneinfluss in Thannhausen

18-Jähriger nimmt Drogen und fährt Moped. Außerdem hat er keine Fahrerlaubnis und keine Versicherung.

Bei der Verkehrskontrolle eines 18-jährigen Mopedfahrers am Dienstag gegen 21.20 Uhr in der Bayersrieder Straße in Thannhausen stellten die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Krumbach drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Da ein Vortest positiv verlief, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an und untersagten die Weiterfahrt, heißt es in den Mitteilungen der Polizei. Darüberhinaus war der Fahrer nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis und für das Fahrzeug fehlte eine gültige Versicherung. (AZ)