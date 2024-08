Motorradfahrer mit gefälschtem Führerschein aus Verkehr gezogen

Am Sonntagnachmittag gegen 15.10 Uhr stellte die Polizei in Thannhausen einen Motorradfahrer ohne zugehörige Fahrerlaubnis fest. Der 27-Jährige fuhr laut Polizeibericht mit seinem Kleinkraftrad in der Carl-Zeiss-Straße und verlangsamte seine Geschwindigkeit deutlich, als ihm die Beamten folgten. Bei der Kontrolle gab der Mann zunächst an, dass sein Kleinkraftrad gedrosselt sei, was er jedoch nicht belegen konnte. Ebenso besaß er keine deutsche Fahrerlaubnis, sondern nach eigenen Angaben nur eine belgische. Dieser Führerschein wurde bereits vor einigen Monaten eingezogen, da es sich um eine Totalfälschung handelte. Weitere Ermittlungen zur tatsächlichen Leistung des Kleinkraftrads und des damit verbundenen Fahrens ohne Fahrerlaubnis dauern noch an. (AZ)

