Motorradfahrerin stößt mit Bike des Ehemanns zusammen

62-jährige Fahrerin erkennt zu spät, dass ihr vorausfahrender Mann abbremst. Es entsteht ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro.

Eine 62-jährige Motorradfahrerin wurde am Montag, gegen 16.10 Uhr in der Thannhauser Bahnhofstraße bei einem Verkehrsunfall verletzt. Die Frau und ihr 70-jähriger Ehemann befuhren mit ihren Motorrädern die Bahnhofstraße in nördlicher Richtung. Die 62-Jährige erkannte laut Bericht der Polizei zu spät, dass ihr Ehemann, der vor ihr fuhr, abbremste, um nach links abzubiegen. Aufgrund dessen kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 62-Jährige stürzte daraufhin. Sie verletzte sich beim Verkehrsunfall leicht. Ihr 70-jähriger Ehemann blieb unverletzt. An beiden Motorrädern entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 2500 Euro. (AZ)