Motorroller wird in Thannhausen erst gestohlen, dann brennt er

Die Thannhauser Feuerwehr musste am Samstagnachmittag ausrücken, um einen brennenden Motorroller zu löschen. Zuvor war das Zweirad gestohlen worden.

Am Samstagnachmittag stellte ein 15-Jähriger seinen Motorroller vor einem Verbrauchermarkt in der Edmund-Zimmermann-Straße in Thannhausen ab. Als er wieder aus dem Geschäft kam, war der Roller verschwunden. Kurz darauf, gegen 15.30 Uhr, entdeckte der 15-Jährige seinen Roller in der Bahnhofstraße. Der Roller brannte und wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Thannhausen gelöscht. Es entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 200 Euro, so die Polizei. Zeugen, die den Roller zwischen dem Verbrauchermarkt und der Brandstelle gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0 zu melden. (AZ)