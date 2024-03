Nach Streit in Gaststätte prügelt Mann auf Kontrahenten ein

Am Samstag soll ein Mann nach einem Streit in einem Thannhauser Gastro-Betrieb seinen Kontrahenten mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Die Polizei ermittelt.

In den frühen Morgenstunden soll es am Samstag in einer Gaststätte in Thannhausen zu einem Streit zwischen zwei Männern mittleren Alters gekommen sein. Laut Polizeibericht soll der Jüngere hierbei seinen Kontrahenten aus der Bar gezogen, zu Boden geworfen und mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Hintergründe der Auseinandersetzung sind aktuell nicht weiter bekannt und Gegenstand weiterer Ermittlungen. (AZ)