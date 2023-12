Nach Unfall auf der B 300 müssen zwei Fahrzeuge abgeschleppt werden

Beim Zusammenstoß zweier Pkw entsteht ein Sachschaden in einer Höhe von rund 10.000 Euro.

Eine Pkw-Fahrerin befuhr am Montagvormittag die B 300 im Bereich von Thannhausen in Richtung Ziemetshausen. Als eine vorausfahrende Pkw-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen musste, erkannte sie dies laut Polizeibericht offenbar aufgrund der tief stehenden Sonne und deren Reflexion von der Fahrbahn zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Verletzt wurde dabei niemand. An den Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (AZ)