Thannhausen

12:30 Uhr

Nachruf: Unternehmer Werner Mühlschlegel hat Thannhausen geprägt

Plus Welche Entwicklungen Thannhausen dem Unternehmer Werner Albert Dieter Mühlschlegel verdankt. Mühlschlegel ist im Alter von 85 Jahren gestorben.

Von Heinrich Lindenmayr und Dr.

"Für alle!": Ohne zu zögern und mit nur zwei Wörtern beantwortet Peter Mühlschlegel die Frage, für welche entscheidenden Weichenstellungen zur Entwicklung der Thannhauser Firma Mühlschlegel sein jüngst verstorbener Vater Werner Albert Dieter Mühlschlegel verantwortlich gewesen sei. Sein Vater sei es schließlich gewesen, so Peter Mühlschlegel, der aus einem örtlichen, handwerklichen Betrieb einen großen, überregional bedeutsamen Lebensmittelhersteller geformt habe. In den ersten Wochen des Jahres sei der Seniorchef noch täglich in der Firma gewesen. Vor einigen Tagen starb Werner Mühlschlegel nach kurzer Krankheit in Augsburg im Alter von 85 Jahren.

