Nachts wird in Thannhausen ein Auto gestohlen

Am Mittwoch, in den frühen Morgenstunden, haben bislang unbekannte Täter einen Pkw der Marke BMW aus dem Innenhof eines Wohnanwesens in Thannhausen entwendet. Der Fahrzeugbesitzer hatte gegen 4 Uhr morgens das Fehlen seines SUV festgestellt und unmittelbar die Polizei informiert. Aufgrund von Bewegungsaufzeichnungen kann die Tatausführung exakt auf 2.55 Uhr bestimmt werden, erklärt die Polizei in ihrem Bericht. Nach erfolgter Erstaufnahme durch Beamte der Polizeiinspektion Krumbach sowie dem Kriminaldauerdienst Memmingen wurden die weiteren Ermittlungen durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion (KPI) Memmingen übernommen. Erste Fahndungsmaßnahmen nach dem Wagen verliefen bislang negativ. Die Kripo Memmingen bittet in diesem Zusammenhang um die Mithilfe der Bevölkerung. Zeugen, welche um die besagte Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge, insbesondere im Bereich der Mozartstraße in Thannhausen aufgefallen sind, werden gebeten, sich umgehend unter Telefon 08331/100-0 an die ermittelnden Beamten zu wenden. (AZ)

Thannhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis