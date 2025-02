3000 Euro Schaden nach Unfallflucht

Ein Mann hat der Polizeiinspektion Krumbach eine mutmaßliche Unfallflucht gemeldet. Den Beamten zufolge war der graue BMW des Mannes vorne links von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Der Sachschaden beträgt etwa 3000 Euro. Laut dem Geschädigten könnte der Unfall entweder auf dem Parkplatz einer Firma in der Edmund-Zimmermann-Straße in Thannhausen oder vor seinem Anwesen in der Kesselstraße in Neuburg passiert sein. Die Unfallzeit liegt zwischen Dienstag, 25. Februar, 18 Uhr, und Mittwoch, 26. Februar, 14 Uhr. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282 905111 zu melden. (AZ)

