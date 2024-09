Neue DHL-Packstation ist in Thannhausen in Betrieb

Der Paketzusteller DHL hat eine neue Packstation in Thannhausen an der Bürgermeister-Raab-Strasse 24 in Betrieb genommen. Kundinnen und Kunden können laut Pressemitteilung des Unternehmens dort ab sofort rund um die Uhr ihre DHL-Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Die Kapazität des neuen Automaten umfasst 91 Fächer und erweitert somit die Möglichkeiten des bequemen Paketempfangs und -versands.

Neue DHL-Packstation in Thannhausen eröffnet

Bei der Packstation in Thannhausen handelt es sich um einen App-gesteuerten Automatentyp, der – anders als die klassische Packstation – kein Display benötigt, da Kundinnen und Kunden ihn ausschließlich per Smartphone bedienen. Durch die Zustellung an Packstationen können laut DHL Treibhausgas-Emissionen reduziert werden. Im Vergleich zu einer Haustür-Zustellung werden bei einer Packstationssendung bei der Auslieferung im Durchschnitt 30 Prozent CO2 eingespart. (AZ)