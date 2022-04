Neue Wellenbrecher und ein Neustart für den Wakepark Turncable

Plus Der Wakepark Turncable in Thannhausen ist seit Freitag wieder geöffnet. Einiges hat sich verändert, wie der Besuch zum Saisonstart vor Ort zeigt.

Sie haben sich lange nicht gesehen und begrüßen sich überschwänglich, lachen laut und umarmen sich fest. Für diese zwei Männer, die im Wakepark in Thannhausen vor dem Shop stehen, wo man unter anderem Ausrüstung ausleihen kann, ist der Winter beendet. Nach monatelanger Pause können sie wieder auf die Bretter steigen und sich an einer Leine übers Wasser ziehen lassen, über Hindernisse fahren und springen. Für viele Stammkunden, die hier seit Jahren fahren und viele Wochenenden auf der Anlage und auf dem anliegenden Campingplatz verbringen, ist es eine Rückkehr zum Altbekannten – und doch ist einiges neu.