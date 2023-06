Thannhausen

Neuer Wohnraum in Thannhausens Mitte sorgte für Diskussionen

Diskussionen gab es um einen geplanten Umbau des Hauses in der Bahnhofstraße 12 (links im Bild) im Bauausschuss Thannhausen. Wichtig war der Verwaltung der Schutz des Ensembles am Dr.-Georg-und-Lu-Zimmermann-Platz mit seinen denkmalgeschützten anderen Gebäuden.

Plus Für ein innerstäditisches Bauvorhaben sah es zunächst nicht nach einer Genehmigungsfähigkeit im Bauausschuss Thannhausen aus. Wie noch eine Lösung gefunden wurde.

Von Annegret Döring Artikel anhören Shape

Aussterbende Innenstädte beklagt man vielerorts. Dort gibt es oft nur noch Geschäfte oder Gastronomie, doch selten noch genutzten Wohnraum. In Thannhausen wird nun solcher innerstädtischer Wohnraum geschaffen in bester innerstädtischer Lage am Dr.-Georg-und-Lu-Zimmermann-Platz, auf dem auch im Sommer die beliebte Musik-Veranstaltungsreihe "Kult um 8" stattfindet.

Um das Projekt, das die Adresse Bahnhofstraße 12 betrifft, gab es jüngst Diskussionen im Bauausschuss. Das betroffene Haus stammt aus den 1960-er Jahren und soll im Dachgeschoss eine Wohnung erhalten. Hinter dem Gebäude, in dem auch ein Gastronomiebetrieb untergebracht ist, entsteht ein kleines Einfamilien-Stadthaus mit Einliegerwohnung, das der Eigentümer selber bewohnen will. Für den Ausbau des Dachgeschosses sah der Plan von Monika Wiesmüller-Schwab an der Südseite drei Dachgauben mit Satteldächern vor, an denen sich die Stadtverwaltung störte.

