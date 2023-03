Thannhausen

Noch ist Thannhausen schuldenfrei

Plus Wo 2023 in der Mindelstadt investiert wird und warum in den kommenden Jahren voraussichtlich gespart werden muss. Darüber beriet der Stadtrat.

Der Thannhauser Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung den Haushalt für das Jahr 2023 mit einem Volumen von 23,8 Millionen Euro verabschiedet. Auch heuer stehen große Investitionen an. Darunter fallen die sogenannte Pump-Track-Anlage am Freizeitgelände, der Ausbau der Bayersrieder Straße, Straßensanierungsarbeiten in der Riedhofstraße und am Augsburger Berg sowie die Kostenbeteiligung am Hochwasserschutz, der voraussichtlich im Frühjahr fertiggestellt wird.

