Nun ist auch das Babybecken am Badeplatz Thannhausen eröffnet

Am Badeplatz Thannhausen ist seit Samstag auch das Babybecken wieder in Betrieb. Bei angenehmen 28 Grad Wassertemperatur nutzten die ersten kleinen Gäste gleich begeistert die Gelegenheit zum Planschen. Zwar handelt es sich beim Badeplatz Thannhausen aus rechtlichen Gründen offiziell nicht mehr um ein Freibad, dennoch bietet er in der Badesaison weiterhin gepflegte Möglichkeiten zur Abkühlung – jetzt auch wieder für die Kleinsten. Die ausgehängte Badeordnung ist zu beachten. (AZ)

