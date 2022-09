Obdachlosenunterkunft in Thannhausen wird nur notdürftig repariert

Plus Warum die Stadträte im Thannhauser Bauausschuss eine Sanierung des Gebäudes in der Brauerstraße vertagen wollen.

Das im Jahr 1951 gebaute, in Besitz der Stadt Thannhausen befindliche Gebäude an der Brauerstraße 2 ist dringend sanierungsbedürftig. Das Haus dient der Stadt derzeit als Obdachlosenunterkunft. Die Sitzungsvorlage empfahl den Stadträten für die jüngste Bauausschusssitzung, das Dach mit einem geschätzten Kostenaufwand von 50.000 bis 60.000 Euro zu sanieren, um eine weitere Verschlechterung der Bausubstanz zu verhindern. Da im Haushalt 2022 nur 10.000 Euro für derlei Sanierungen vorgesehen sind, hätten die Räte einer überplanmäßigen Mehrausgabe zustimmen müssen.